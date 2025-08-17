МИД РФ: Россия нацелена на расширение сотрудничества с Индонезией
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
Москва продолжает активный диалог с Джакартой и планирует развивать совместные инициативы на международных площадках.
Москва стремится развивать многоплановые отношения с Индонезией и повышать эффективность совместной координации на международных многосторонних площадках, включая БРИКС. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба МИД РФ.
«Наша страна нацелена на дальнейшее продвижение российско-индонезийской кооперации, повышение эффективности координации наших шагов на многосторонних площадках, включая БРИКС», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
МИД также поздравил Индонезию с 80-летием провозглашения независимости, а также подчеркнул, что в этом году исполняется 75 лет дипломатических отношений между странами.
В ведомстве отметили интенсивность политического диалога, в том числе на высшем уровне, регулярные контакты глав внешнеполитических ведомств и «сверку часов» по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки.
Кроме того, российская и индонезийская стороны 19 июня подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Также был заключен меморандум о создании российско-индонезийской инвестиционной платформы на два миллиарда евро.
Ранее, писал 5-tv.ru, Индонезия в рамках БРИКС ищет варианты оплаты для россиян на Бали. Об этом рассказал председатель Торгово-промышленной палаты республики Аниндья Новьян Бакри в ходе сессии «Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате» на ПМЭФ-2025.
