В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 6, 0 пострадали 29 человек

В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в округе Посо провинции Центральный Сулавеси в воскресенье утром», — говорится в публикации.

В результате землетрясения пострадало как минимум 29 человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видны первые минуты после сильного подземного толчка. Люди помогают друг другу. Мужчины выносят из рухнувшего здания раненых.

Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Двое граждан Индонезии находятся в тяжелом состоянии. В районах, где ощущаются подземные толчки, продолжается эвакуация людей. Данные о погибших пока не поступали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане. С тех пор на полуострове проснулись многие вулканы, среди которых Ключевская Сопка. Он извергался несколько дней.

