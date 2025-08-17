Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава Украины должен встретиться с Дональдом Трампом 18 августа.

Европейские сторонники киевского режима сейчас находятся в панике из-за встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — написал политик в своем Telegram-канале.

Дмитриев привел в пример несколько публикаций в зарубежных газетах Politico и Bild. Авторы статей считают, что на переговорах Зеленского и Трампа нужно присутствовать еще одному человеку. И это должен быть европейский политик. Среди кандидатов на «роль сопровождающего» оказались канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и даже президент Франции Эммануэль Макрон.

Российский лидер Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Главы государств беседовали почти три часа. Одна из тем беседы — украинский конфликт. По итогу Путин и Трамп сделали заявления для прессы, в которых назвали прошедший саммит «отличным».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа. При этом глава Незалежной потребовал у Европы гарантии безопасности для Украины.

