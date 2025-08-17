Лавров после саммита на Аляске обсудил тему конфликта на Украине с Сийярто

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

Дипломаты поговорили по телефону 16 августа.

Министр иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров после саммита на Аляске обсудил тему украинского конфликта со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Телефонный звонок состоялся 16 августа. Инициатором проведения беседы выступила Венгрия.

«Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа», — сказано в публикации.

Детали беседы не разглашаются. По данным пресс-службы МИД РФ, кроме украинского конфликта, Сергей Лавров и Петер Сийярто поговорили о взаимодействии двух стран. Еще дипломаты утвердили дальнейший график двухстороннего политического диалога.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Лидеры государств обсудили важные темы, среди которых боевые действия на Украине. Разговор проходил в закрытом формате по формуле «три на три».

Путин и Трамп беседовали 2 часа 45 минут. По итогу оба президента остались довольны саммитом. Трамп оценил диалог с Путиным на «десять из десяти», а Владимир Владимирович отметил положительную динамику в отношениях стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский 18 августа полетит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

