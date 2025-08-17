ЦАХАЛ заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене

Фото: EPA/ТАСС

По информации Израиля, он обслуживал «террористический режим хуситов».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене. Об этом вооруженные силы государства сообщили в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны», — говорится в публикации.

Не так давно международное агентство новостей Reuters также сообщало о взрывах в столице Йемена. По их информации, удар тоже пришелся по электростанции в Сане.

По данным ЦАХАЛ, ракета была выпущена по объекту, который якобы обслуживал «террористический режим хуситов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Израиле были атакованы аэропорт Бен-Гурион и цели в трех городах государства. Удар нанесли Вооруженные силы (ВС) хуситов йеменского движения «Ансар Аллах». Они применили гиперзвуковую баллистическую ракету модели «Палестина-2». Позже участники этого движения заявили, что удары — «ответ на преступления против жителей сектора Газа».

