Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Двое мужчин получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автодороге под Рыльском в Курской области. Об этом 17 августа сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 16 августа на дороге «Рыльск–Хомутовка».
«Пострадали два пассажира проезжающего мимо КАМАЗа, это мужчины 37 и 20 лет», — отметил Хинштейн.
Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами, а также множественными осколочными ранениями. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Александр Хинштейн призвал жителей Курской области быть предельно осторожными и по возможности избегать возвращения в приграничные районы.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны России в ночь с 16 на 17 августа уничтожили 46 украинских дронов. ВСУ пытались атаковать восемь регионов России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянска, Курская, Смоленская, Калужская и Орловская области.
