Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском

Двое мужчин получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автодороге под Рыльском в Курской области. Об этом 17 августа сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 16 августа на дороге «Рыльск–Хомутовка».

«Пострадали два пассажира проезжающего мимо КАМАЗа, это мужчины 37 и 20 лет», — отметил Хинштейн.

Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами, а также множественными осколочными ранениями. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Александр Хинштейн призвал жителей Курской области быть предельно осторожными и по возможности избегать возвращения в приграничные районы.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны России в ночь с 16 на 17 августа уничтожили 46 украинских дронов. ВСУ пытались атаковать восемь регионов России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянска, Курская, Смоленская, Калужская и Орловская области.

