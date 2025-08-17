Число подтопленных домов в результате паводка в Омской области выросло до 64
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Власти региона ликвидируют последствия непогоды.
Из-за обильных ливней в Омской области число затопленных домов выросло до 64. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.
По данным ведомства, в результате паводка пострадали жилые здания в рабочем поселке Таврическое в одноименном районе. Ущерб получили 154 объекта, из которых 64 — частные дома, а 90 — приусадебные участки.
В заявлении МЧС говорится, что непогода никак не помешала жизнеобеспечению населенных пунктов Омской области. Кроме того, синоптики и сотрудники ведомства не прогнозируют в ближайшее время резкое ухудшение ситуации.
Администрация района устраняет последствия паводка, а также проводит земляные работы по водоотведению. Коммунальщики осуществляют прокопку траншей, откачку скопившейся воды и очистку ливневок.
По данным МЧС, сейчас в ликвидации последствий паводка задействованы: одна пожарная насосная станция, шесть экскаваторов, два грузовика и десять мотопомп.
