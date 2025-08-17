Силы ПВО России за ночь сбили 46 украинских дронов над регионами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская и другие области.

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 17 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:55 16 августа до 06:00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что все перехваченные цели были самолетного типа. По данным ведомства, 16 БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской и девять — над Воронежской. Также силы ПВО ликвидировали три беспилотника в небе над Брянской областью, а по одному дрону — над Курской, Смоленской, Калужской и Орловской областями.

Ранее, писал 5-tv.ru, дежурные силы противовоздушной обороны России в ночь с 15 на 16 августа уничтожили 29 украинских дронов. Вооруженные силы Украины пытались атаковать пять регионов РФ. Над Ростовской областью было уничтожено десять БПЛА. Девять перехватили в воздушном пространстве Ставропольского края. Четыре вражеских беспилотника сбили над Курской областью и по одному БПЛА — в небе над Белгородской и Брянской областями, а также в Краснодарском крае.

