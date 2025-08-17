Фото: Peter Gercke/ТАСС

Очевидно, что субъективная политика должна уступить место реальной дипломатии.

Пришло время ФРГ выбрать дипломатический путь построения межгосударственных взаимоотношений и наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказал Александр фон Бисмарк, основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

«Теперь Германии предстоит наконец разыграть дипломатическую карту и поговорить с Путиным лично. Моральная политика должна быть отброшена, а реальная политика должна выйти на первый план», — сказал фон Бисмарк.

Так он прокомментировал минувшую встречу президентов России и США на Аляске, в Анкоридже. По мнению потомка первого канцлера, если придерживаться такого формата дипломатических отношений, страны быстрее уладят конфликты и достигнут мира, которого желает народ.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа. По итогам саммита российский лидер заявил, что спецоперация на Украине стала главной темой встречи. Президент РФ также пригласил американского коллегу в Россию. Трамп также отметил прогресс диалога двух стран. Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж о поездке Путина на Аляску.

