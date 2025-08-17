«Они оба сумасшедшие»: дочь Энди Макдауэлл пытается свести ее с Биллом Мюрреем

Фото: Кадр из к/ф «День сурка», реж. Гарольд Рамис, 1993 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они снимались вместе в фильме «День сурка» в далеком 1993-м, причем не очень ладили. Почему их считают идеальной парой теперь?

Американская актриса Маргарет Куолли решила найти жениха своей 67-летней маме — голливудской кинозвезде Энди Макдауэлл. Она считает, что ее идеальной парой станет бывший партнер по фильму «День сурка» Билл Мюррей. Артистку не беспокоит тот факт, что в период совместной работы предполагаемые жених и невеста совсем друг другу не нравились.

Макдауэлл родила троих детей, в том числе Маргарет, от фермера Пола Куолли, сейчас она уже вовсю нянчится с внуками. После развода в 1999-м она год встречалась с актером Деннисом Куэйдом, а с 2001-го по 2004-й была замужем за своим бывшим одноклассником Реттом Хартцогом. Теперь одна.

Супруга Маргарет Келли родила Биллу Мюррею двух сыновей. Артист оставил жену в 1996-м ради Дженнифер Батлер, но впоследствии и с ней развелся, получив перед этим еще четверых наследников. Экс-супруга, к слову, обвиняла его в домашнем насилии, неверности, зависимости от запрещенных веществ и алкоголя.

Сложные творческие и романтичные личности, уверена Маргаретт Куолли, достаточно начудили и теперь могут составить друг другу отличную компанию. Более того, они теперь и живут неподалеку. Артисты переехали в один и тот же город в Южной Калифорнии. В общем, побеседовав однажды с Мюрреем, молодая актриса решила действовать.

«Я узнала, что он живет в Чарльстоне. Моя мама живет в Чарльстоне… Я поняла, что они злятся друг на друга, но, может быть, он пытается загладить свою вину. А что, она свободна, он свободен. Они оба сумасшедшие. Почему бы им и не объединиться? Так что я оставила мой номер на случай, если он захочет связаться с мамой», — заявила Куолли на шоу Джимми Фэллона.

Артистка добавила, что если Мюррей хоть в чем-то вообще разбирается, «он будет самым счастливым человеком в мире».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему режиссер Квентин Тарантино отказался снимать фильм «Кинокритик» с Брэдом Питтом в главной роли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.