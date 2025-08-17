SНАМАN и Екатерину Мизулину внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист и глава Лиги безопасного интернета числятся в списках с 2023 года.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SНАМАN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина внесены в базу экстремистского сайта «Миротворец».* Певца администраторы ресурса обвиняют в открытой информационной поддержке спецоперации по защите Донбасса. О том, что имена исполнителя и его избранницы в списках, сообщается в материале ТАСС.

По данным сайта, личная информация о Дронове была опубликована еще в марте 2023 года. Ему «вменяют» также концерты в Крыму и Донбассе. Екатерина Мизулина оказалась на портале в том же 2023 году. Ей приписывают те же обвинения, что и Ярославу Дронову, и, кроме того, «пропаганду войны».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его создатели устанавливают людей, чья деятельность якобы может быть угрозой национальной безопасности Украины, после чего публикуют их персональные данные.

База «Миротворца» активно пополняется последние несколько лет — в нее попадают политики, журналисты, артисты или блогеры, побывавшие в Крыму или в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ объявила в розыск депутата и певца Дениса Майданова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.