В Госдуме предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
Соответствующий законопроект депутаты направили в правительство РФ.
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье. У льготы, согласно замыслу, будет условие — объект недвижимости является единственным в собственности налогоплательщика и не используется в предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект авторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство России.
Содержание документа раскрыли журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с пояснительной запиской. Так, депутаты предлагают уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ — внести положение, что находящиеся в ипотеке жилой дом, квартира или комната, сведения о которых внесены в ЕГРН, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц на весь период выплаты ипотечного кредита.
