В Госдуме предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующий законопроект депутаты направили в правительство РФ.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье. У льготы, согласно замыслу, будет условие — объект недвижимости является единственным в собственности налогоплательщика и не используется в предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект авторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство России.

Содержание документа раскрыли журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с пояснительной запиской. Так, депутаты предлагают уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ — внести положение, что находящиеся в ипотеке жилой дом, квартира или комната, сведения о которых внесены в ЕГРН, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц на весь период выплаты ипотечного кредита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мерах поддержки российских многодетных семей. На соответствующие выплаты из бюджета выделены 540 миллионов рублей. Кто получит эти деньги, и почему в вопросе улучшения демографической ситуации власти страны рассчитывают именно на родителей с тремя и более детьми?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.