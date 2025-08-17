Вучич пообещал призвать к ответу и наказать всех участников беспорядков в Сербии

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Instagram*/buducnostsrbijea; 5-tv.ru

Протесты вспыхивают в стране с 1 ноября 2024 года.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал призвать к ответу участников беспорядков и воздать им по заслугам. Незадолго до этого глава Министерства внутренних дел (МВД) страны Ивица Дачич сообщил о задержании 18 человек в городе Валево, а также в других городах в ночь на воскресенье. Он подчеркнул, что количество подозреваемых в правонарушениях — не окончательное.

«Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь — все маски сняты, люди все видят. Их (протестующих. — Прим. ред.) нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жег и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — сказал Вучич в своем видеообращении в соцсетях.

Протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда в начале месяца на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, в результате происшествия погибли 16 человек. Вспышки недовольства продолжаются по сей день.

Валево расположен в 100 километрах от столицы Сербии — Белграда. Накануне беспорядки наблюдались в столичном районе Нови-Београд, где правоохранители разгоняли бунтующих слезоточивым газом. В районе Земун были разбиты стекла (а стены облиты краской. — Прим. ред.) офиса СПП осудившего митинги Воислава Шешеля. Акции прошли также в городах Лесковац и Вране. Как ранее сообщал 5-tv.ru, задержаны 38 человек.

Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов. Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ