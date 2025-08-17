В Омской области введен режим повышенной готовности из-за подтоплений

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Дожди обернулись большой бедой для жителей региона.

Режим повышенной готовности введен в Таврическом районе Омской области из-за потопа. По подсчетам местных властей, 28 частных жилых домов пострадали из-за подтопления. В частности, в рабочем поселке Таврическое. О ситуации в регионе рассказал его губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«По итогам внеочередного заседания КЧС (Комиссия по чрезвычайным ситуациям. — Прим. ред.) принято решение о введении режима повышенной готовности. Это связано с ситуацией в Таврическом районе, где из-за обильных осадков подтопленными оказались 28 домов», — написал Хоценко.

Как отметил глава региона, последствия ливня местные власти и сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать в круглосуточном режиме. На территории района работают представители министерства региональной безопасности и МЧС.

Губернатор также подчеркнул, что о ситуации в Таврическом районе каждый час докладывает его заместитель Алексей Ромахин. Также об обстановке в пострадавших населенных пунктах регулярно сообщает глава района Игорь Баннов.

