Запретить Балабанова? Нужно ли «чистить» отечественное кино и как тщательно

Депутатов Госдумы не устраивают фильмы известного режиссера.

С желанием что-то ограничить следует быть осторожным. До ухода на каникулы, Госдума приняла закон о том, что фильмы про нетрадиционные ценности не будут получать прокатное удостоверение в России и их проще будет блокировать в интернете.

Казалось бы, прикрыли лазейку для ЛГБТ* пропаганды, но оказалось, что все не так просто, и борьба от угроз извне, может стать поводом для чистки внутри российского кинематографа. По крайней мере, депутаты готовы трактовать традиционные ценности весьма широко. А повод найдется.

На этой неделе стал известен список «100 лучших фильмов» для российских школ. Есть и к нему вопросы. Например, почему в нем нет современных российских картин, мало черно-белых, которые были прорывом мирового кинематографа.

Но это вкусовщина. В целом, все подобранные «Мосфильмом» для школьников картины — качественные, патриотичные, в духе традиционных ценностей. Однако в пылу, так сказать, споров о школьной кинопрограмме неожиданно «досталось» творчеству Алексея Балабанова.

В интервью изданию «Абзац», зампред комитета по культуре Елена Драпеко, предположила, что надо пересмотреть, вообще, все фильмы из 1980-х и 1990-х и кое-что отцензурировать или запретить, ибо не отвечают букве нового закона о ценностях. Тот же Балабанов.

Когда начался шум, депутат Драпеко теперь только оправдывается, мол ее не так поняли, и она не то имела в виду, не запрещать надо, а лишь ставить возрастной ценз и не на всего Балабанова, а на отдельные фильмы, например, на «Груз 200». Хотя у нас и так все фильмы идут с возрастным цензом. И депутат, зампред Комитета по культуре, не могла это не знать.

С Еленой Григорьевной можно согласиться: в 1990-е действительно понаснимали всякого, ей ли не знать.

Блестящие фильмы, которые ее саму прославили — «А зори здесь Тихие», «Вечный зов», которые есть в школьной программе, все это советская классика. В 1990-е же снимали то, что вряд ли рекомендуют когда-либо школьникам. Вот, например, фильм «Горько», где свадьба показана как клубок похоти, алкоголя и лицемерия. И у Драпеко одна из главных ролей.

То есть Балабанов — это плохо, и его надо детям не показывать, а вот это детям показывать? Такая логика? Это наши традиционные ценности? Или они в другой картине, из 1990-х, где тоже отметилась Драпеко — «Окно в Париж»? Может, она чему-то учит?

И можно было бы списать все на личную позицию конкретно этого депутата и актрисы, но ведь нет. Вот ее коллега по кадру и по Думе, Народный артист России Николай Бурляев, туда же. Надо, мол, «чистить» наше кино. И тот же балабанов с его «Братом» как романтизатор криминала одним из первых может попасть под «очищение», по словам депутата.

Спишем на то, что Дума сейчас на каникулах, они у депутатов большие — семь недель. И это сильно расслабляет, а когда вернуться к работе, в середине сентября, они соберутся с мыслями и займутся делом. И не будут трогать современную классику, где настоящее искусство так тесно переплелось с непростой историей страны.

