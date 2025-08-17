Арена преступлений: как иностранные мессенджеры стали инструментами мошенников и террористов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Полная анонимность платформ облегчает совершение преступлений и идеологическое воздействие.

Ключевой технологией для цветных революций является система связи и коммуникаций. Они, собственно, и стали возможны с распространением сотовой связи, далее только менялись каналы координации — «арабская весна» — уже «твиттер-революция».

Сейчас пришло время мессенджеров. Белоруссию раскачивали через Telegram, например, то же самое с протестами в Иране. Роскомнадзор на этой неделе начал ограничивать звонки через иностранные мессенджеры для противодействия мошенникам и террористам. Речь идет все о том же Telegram и WhatsApp*. При этом писать можно без ограничений, пересылать фото и видео, голосовые сообщения тоже. Но не звонить, ведь именно так происходит «вербовка» жертв и сообщников. Достаточно ли этого или могут вообще все запретить, узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Звонить в популярных иностранных мессенджерах теперь сложно. Telegram и WhatsApp частично ограничены в России, теперь только обычные или аудиосообщения. И это не интернет-блэкаут, а вынужденная мера: борьба с обнаглевшими телефонными мошенниками и безжалостными террористами.

Юрий Оборотов, артист театра и кино, в последнее время печально известен не своими ролями, а как жертва мошенников.

«Мне приходит сообщение от будто бы от главного бухгалтера. Сообщение в Telegram, конечно, пришло», — поделился актер, пострадавший от телефонных мошенников Юрий Оборотов.

Под предлогом обновления данных мошенник выманил у пенсионера всю информацию, после с банковской карты актера исчезли пятьдесят восемь тысяч рублей. Но это лишь капля в море по сравнению с теми деньгами, которые Юрий потерял после звонка от фальшивых сотрудников ФСБ.

«Заставили меня снять наличку и передать „сотруднику“. Мне сказали, что деньги переведут на безопасный счет», — добавил Юрий Оборотов.

В итоге минус еще шестьсот тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено, но есть проблема.

«Основные трудности — это установить истинное лицо преступников, потому что, как правило, цепочка расследования заканчивается на тех лицах, которые непосредственно получают деньги от жертвы. Это так называемые дропперы», — сказал адвокат Артем Основа.

Дропперы — это посредники, которых используют мошенники. Только в одной схеме их может быть с десяток, находят их также через мессенджер. За небольшое вознаграждение, а порой и бесплатно, они предоставляют свои счета и карты для перевода и обналичивания украденных денег, тем самым помогая преступникам оставаться анонимными. Этим все активнее пользуются злоумышленники.

Вот самые свежие данные от МВД. Только за шесть месяцев этого года зарегистрировано больше 140 тысяч преступлений, совершенных с помощью мессенджеров. В 2024 году мошенникам удалось таким способом похитить у россиян почти 300 миллиардов рублей. Большая миграция мошенников в мессенджеры началась в конце 2022 года, когда их деятельность и подменные номера начали активно блокировать операторы сотовой связи. В приложениях они получили полную свободу: легко заметая следы, скрывая личности, меняя не только фото в профиле, а с помощью современных технологий голос и даже облик во время видеозвонков.

Так, пенсионеру из Омска позвонил «капитан ФСБ» с лицом голливудской звезды Киану Ривза. Пенсионер не заметил сбой в матрице и перевел мошеннику 750 тысяч рублей. Раскрыть настоящую личность преступника не удалось из-за откровенно недружественной политики зарубежных мессенджеров.

«Запросы из Российской Федерации не всегда и не в полной мере этими мессенджерами исполняются. Этим достигается лишняя анонимность для самих мошенников», — сказал эксперт по кибербезопасности, IT-расследователь Игорь Бедеров.

Голосовые звонки через мессенджеры используют интернет, дробя голос на пакеты, путешествующие по серверам всего мира. Звонок из Москвы во Владивосток может пройти через Европу и Азию. Компании, включая Meta** (признана экстремистской), которой принадлежит WhatsApp, и Telegram, игнорируют требования хранить данные в России, у них просто здесь нет серверов, что усложняет контроль и безопасность.

«Обе эти зарубежные платформы не выполняют требования российского законодательства. И не собираются этого делать. Множество было попыток выйти с предложениями поработать в части совместных решений в противодействии мошенническим действиям. В ответ тишина», — сказал председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Проблема использования зарубежных мессенджеров выходит далеко за рамки мошенничества. Они стали очень удобными каналами связи для террористов по тем же причинам: практически полная анонимность, а значит, и безнаказанность для идеологов и организаторов преступлений, но не для исполнителей, которых используют как одноразовые инструменты.

Вот случаи только за эту неделю. Кировская область. Задержан пособник киевского режима. Куратор связался с ним через мессенджер и поручил внедрится в одно из подразделений Минобороны.

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили еще один теракт. Мужчина опять же через мессенджер получал инструкции, как начинить шестьюдесятью килограммами взрывчатки легковой автомобиль и как позже активировать эту бомбу.

А это уже Орел. Железнодорожное депо. Подросток разбивает бутылку с зажигательной смесью об тепловоз. Друг поджигателя с моста все это транслирует по видеосвязи в Telegram, как оказалось, куратору украинских спецслужб.

Неонацисты не гнушаются ничем, вовлекая в свои преступные схемы через WhatsApp детей, женщин и пенсионеров. Звонят от имени банков, воруют с личных счетов деньги, а потом под предлогом возвращения средств заставляют передавать жертвам посылки со взрывчаткой.

Вот один из последних случаев: в разное время сотрудники ФСБ задержали двух старушек с пакетами. Внутри бомбы, в руках пульт дистанционного управления. Цель одна — высокопоставленный российский военный.

Чудовищный теракт в «Крокус Сити Холл» также был спланирован и скоординирован с использованием зарубежных мессенджеров. Как выяснили в Следственном комитете, боевики, совершившие нападение, общались через Telegram-канал, зарегистрированный в Афганистане.

Анонимные преимущества мессенджеров и тот факт, что они категорически не сотрудничают с правоохранителями, взяла на вооружение еще одна группа лиц, цель которой — нанести максимальный ущерб нашей стране.

«Оппозиция использует мессенджеры для двух целей. Это пропаганда, внесение в головы молодых людей нужной информации. Это механизм управления, через который проводилось половина всех цветных революций в Европе. Если не все», — сказал политолог Дмитрий Журавлев.

Созданные как площадки для общения и новых знакомств, эти приложения быстро мутировали. Впитав в себя все самое плохое, и только одними ограничениями этого монстра, кажется, уже не остановить.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.