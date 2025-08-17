Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Сторонники несправедливо осужденной Евгении Гуцул продолжают бессрочную акцию протеста.

Брюссель готовит смену власти в Венгрии — это следует из данных нашей службы внешней разведки. Но самое важное, что это видят и сами венгры.

Причем, по их данным, евробюрократы и стоящие за ними глобалисты, хотят переворотов не только в Будапеште, но и в словацкой Братиславе и сербском Белграде. Хотя Сербия пока что не в ЕС, но когда это мешало.

Вместо того чтобы вести диалог со строптивыми евроскептиками, их решено заменить на более покладистых. Методы все те же — раскачать улицу и под грохот петард сменить власть. Это называется — цветная революция и схема за последние 20 лет уже откатана до автоматизма. Но и методы противодействия тоже выработаны, а потому, несмотря на многомесячные беспорядки в Сербии, например, правительство и президент сохраняют свои места. Да и Брюсселю откровенно не хватает рук, чтобы затыкать все дыры разом.

В Чехии может прийти к власти еще один евроскептик, Андрей Бабиш, который уже пообещал прикрыть программы помощи Украине. Выборы там в первые выходные октября, а в последний уикэнд сентября — голосует Молдова.

Она не в ЕС, но Брюссель оказывает такую поддержку Майе Санду, что как будто Кишинев уже в Шенгене. Тем не менее эта зона вне правового поля ЕС, а потому… можно не церемониться: закрываются оппозиционные СМИ, запрещаются оппозиционные партии — это все будни молдавской демократии.

Перешли уже к политическим посадкам. Лидер неуступчивой автономии Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к реальному сроку, чтобы обжаловать приговор привлечена команда лучших международных юристов — адвокаты Уильям Жюли и Гонсало Бойе, последний, например, защищал Каталонца Карлоса Пучдемона от властей Испании. И успешно защищал!

Сторонники Евгении Гуцул, жители ее родной Гагаузии, начали бессрочную акцию протеста, рассчитывая привлечь внимание к скандалу в Молдавии. Но давайте будем реалистами: в ближайшие недели, до выборов, в стране вряд ли что изменится, а уж команда Санду сделает все, чтобы власть из рук не упустить.

В ход идут простые и грубые трюки. Один из них такой… Много молдаван работает за границей. Диаспора делится примерно поровну: часть — в Евросоюзе, часть — в России. По полмиллиона. И что делает молдавский избирком? Открывает 293 зарубежных участка, из них в России — два и оба в здании посольства в Москве. Зато в Италии, к примеру, 73. Вот так получаются необходимые цифры.

Уже даже наш ЦИК обращается к коллегам в Кишинев — мол, господа, имейте совесть.: ваши граждане нас просят помочь проголосовать. Мы можем помочь с оборудованием, с местами — дайте знак.

Но нет, молдавский ЦИК и молдавский МИД подобные обращения называет давлением и вмешательством во внутренние дела.

Подождите, тут можно запутаться! То есть когда приезжает Урсула Фон дер Ляйен, дает миллиарды Майе Санду и говорит, что она хорошая, а остальные плохие — это не вмешательство. А когда Россия предлагает открыть побольше участков для их же собственных граждан у нас, это вмешательство?

В общем, все понятно с демократическим подходом: где не обязательно оглядываться на закон, как в Молдове, там все делают грубо. Где надо соблюдать приличия, как в Венгрии и Словакии, там действуют через НКО.

