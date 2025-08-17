За ними будущее: почему молодежь все чаще выбирает рабочие специальности

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

После переизбытка выпускников IT-сферы россияне возвращаются к профессиям токарей, сварщиков и слесарей.

Весь последний месяц цены в России только снижались. В это сложно поверить, но такова статистика. На языке финансистов это называется дефляция. Спасибо новому урожаю, он, в общем-то, неплохой. Молодая картошка помогла сбить ажиотаж на «второй хлеб». Кстати, яйца, бывшие одно время дефицитными, тоже образумились.

Да, цены снижаются невысокими темпами, на ноль целых и несколько десятых или даже сотых процентов в неделю. Но важна сама тенденция — цены снижаются. И это несмотря на то, что тарифы ЖКХ проиндексировали. Но дефляция их компенсировала. И с одной стороны это хорошо, ведь вот уже два года Центробанк ведет настоящий бой с инфляцией, то есть с ростом цен, и из-за этого повышает ключевую ставку, а значит, дорожают кредиты, ипотека и так далее. А тут получается, подход ЦБ наконец начинает давать результат.

Инфляция тормозит, и ставку уже снижали в июне и июле с 21% до 18%. Есть все надежды, что и на своем следующем заседании, уже правда в сентябре, ЦБ снизит ставку еще, а за ней и сделает кредиты с ипотекой еще чуть-чуть доступнее. Но у дефляции есть и обратная сторона медали — по закону рынка, если цены снижаются, значит, товара меньше покупают.

И вот уже на совещании по экономике у президента обратили внимание, что впервые у нас начала расти безработица. Как официальная, так и скрытая — то есть когда сотрудников не увольняют, но рабочий день у них, например, неполный. Да, все это на уровне исторического минимума безработицы. Но важно почувствовать, куда идет тенденция.

«На рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным, показательным сигналом. В то же время многие эксперты говорят об оформлении рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии», — отметил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Сейчас как раз начинается работа над бюджетом на следующие три года, и показатель занятости, трудовых ресурсов — один из ключевых. Можно сколько угодно рисовать в планах красивые фабрики и заводы, но кто будет работать на них? Минтруд прогнозировал, что в ближайшие пять лет не будет хватать примерно трех миллионов человек трудоспособного возраста. Но если наблюдается снижение дефицита кадров, значит, прогнозы надо пересматривать? Но в какую сторону? Будет меньше потребности в работниках или появится больше людей с нужными квалификациями?

Как сначала все хотели быть юристами и экономистами, потом менеджерами, потом айтишниками, теперь новая волна — потребность в реальных профессиях.

Статья-откровение вышла в деловой The Wall Street Journal: «Успешные айтишники Кремниевой долины хотят, чтобы их дети получали реальные профессии, связанные с творчеством, с работой руками, с искусством».

В общем, все что угодно, лишь бы не IT. Потому что, как предупреждает глава самой дорогой IT-компании мира, программисты в таком количестве больше не нужны, искусственный интеллект заменит их всех.

Так кем же быть? И отчего в России растет спрос на курсы по обучению нет, не блогеров, и даже не коучей и гипнологов, а кулинаров, слесарей и плотников. Корреспондент «Известий» Александр Морозов узнал, кто решается засучить рукава и сменить белый воротничок на синий.

Заводские будни в ленте социальных сетей. Молодые специалисты все больше выкладывают контента о реальной работе в цехах. Руководители предприятий такое промо одобряют, ролики мотивируют молодежь идти на завод.

Токарю и блогеру Ярославу Перебоеву — 22 года. Утром он заступает на смену, вечером — снимает контент: бытовые лайфхаки и сатирические скетчи про норму выработки. Токарь из Иркутска — герой рабочего класса.

«Соотношение работа — зарплата по городу меня устраивает. В районе семидесяти — восьмидесяти (тысяч рублей — Прим. Ред.)», — поделился фрезеровщик Иркутского завода тяжелого машиностроения, блогер Ярослав Перебоев.

В прошлом году, по данным Росстата, компаниям не хватало два с половиной миллиона рабочих специальностей: слесари, сварщики, токари на вес золота. Искусственный интеллект отлично справляется с алгоритмами, но бессилен закрутить гайку или проложить проводку. Тем не менее у работодателей есть запросы на технических специалистов, умеющих применять искусственный интеллект. В рекрутинговых агентствах говорят, за такими рабочими будущее.

«Мы сейчас видим появление новых профессий, таких как оператор агро-дронов или, например, как сварщик, который не просто выполняет работу самостоятельно, а является таким специалистом по обслуживанию автоматизированных систем сварки. Для опытных специалистов уровень заработных плат может превышать 200 тысяч рублей», — объяснил директор платформы для поиска работы и сотрудников Андрей Кучеренков.

Директора компаний, заводов и фабрик буквально борются за ценные кадры. Популяризировать рабочие специальности начинают чуть ли не со школьной скамьи.

«С 2022 года компания инвестировала 140 миллионов рублей на развитие материально-технической базы, развитие различных тренажеров», — сказал начальник службы по работе с персоналом Череповецкого металлургического комбината Денис Иванов.

Алексей один из выпускников такого нано-колледжа. На металлургический комбинат его привел отец, в семье говорят, у них огненная профессия, которая всегда востребована на рынке.

«Как шутят мои коллеги, даже не шутят, а серьезно говорят, это лучшая работа в мире», — отметил газовщик доменной печи 6-го разряда Череповецкого металлургического комбината Алексей Калько.

«Когда детей спрашивали, кем ты хочешь быть? Ну, все повально отвечали — космонавтом. Но пришли 1990-е годы, и теперь в стране миллион финансистов, законников и бухгалтеров», — поделился руководитель центра технологического развития Череповецкого металлургического комбината Андрей Калько.

Такая же ситуация сейчас и на IT-поле, где игра становится жестче. Да, айтишники до сих пор в топе специальностей. Тысячи выпускников ежегодно выходят на рынок программирования и дизайна. Но их сейчас переизбыток.

«Среди начинающих айтишников больше двенадцати-пятнадцати человек на место. Это выше нормы. Это очень высокая конкуренция», — сказала руководитель пресс-службы платформы для поиска работы и сотрудников Мария Бузунова.

Поэтому и смотрят выпускники IT-специальностей с завистью на тех, кто закончил колледж.

«Меня зарплата более чем устраивает. Мне хватает, чтобы помогать родителям, обеспечивать себя полностью. Недавно приобрел себе автомобиль новый из салона», — призер конкурса «Лучший по профессии», наладчик 6-го разряда Челябинского кузнечно-прессового завода Максим Касьянов.

Те, кто когда-то учился на программиста, теперь своих детей отправляют осваивать рабочие профессии.

«Зарплата у меня должна быть от ста тысяч. По окончании обучения я планирую пойти работать на предприятие», — студент политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Владислав Андрианов.

Владислав после девятого класса поступил в колледж, пока его сверстники готовились сдавать ЕГЭ, он за эти два года обучения освоил пять специальностей.

Все больше кабинеты колледжей напоминают цеха завода. Цель — максимально приблизить обучение к реальным производственным условиям. Упор делают на практику. Уже в сентябре за эти станки в колледже встанут около тысячи студентов только в Москве.

«На самом деле, действительно сейчас зарплата у специалистов технической направленности, она достаточно высокая. Это от 100 до 150 тысяч. У нас есть такая возможность», — сказала директор политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Ирина Кабанова.

Но главное, современная образовательная инфраструктура вышла далеко за пределы столицы. Сегодня в промышленных регионах России созданы все условия для качественного среднего профессионального образования. Еще два года назад в Министерстве просвещения заявили: колледжи обогнали вузы по количеству поступающих. Тенденция, когда школьники выбирают рабочие профессии, растет, но выбраться из кадровой ямы заводы и фабрики смогут только к 2030 году.

