Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Каждый день наши бойцы демонстрируют мужество, стойкость и самопожертвование

Да, кажется, что украинские события бесконечно далеки от Тихого океана, но вот прилетела российская делегация на Аляску, а на военной базе, где организован саммит, была выставка военной техники. Гаубицы «Три топора», бронетранспортеры, тягачи… И невольно мелькала мысль — где-то мы это уже видели… Конечно! На полях СВО. Да, это наследие прошлой администрации США — политики, которая, есть шанс, останется в прошлом. Надеемся, что прямой диалог между Москвой и Вашингтоном ускорит разрешение украинского конфликта. И такая американская или европейская техника больше не поедет к нашим границам.

Встречи в Анкоридже не было бы, если бы не выдержала наша экономика, если бы нас не поддержали страны глобального Юга.

И, самое главное, если бы наши бойцы не имели успехов на поле боя, проявляя мужество, стойкость и самопожертвование. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

«Искандер-М» в одно мгновение превращает позиции HIMARS и полвзвода вражеской пехоты в пепел. Это на Сумщине. А в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях развивают успех бойцы группировки «Восток». Освобождено село Искра.

Группировка «Север» стремительно забирает у врага территорию Харьковской области. Купянск почти отрезан от путей снабжения. Успех наших войск вдохновляет, но даже в тылу расслабляться пока рано.

Бойцы добровольческого корпуса группировки «Юг» после Часова Яра наступают на краматорско-дружковском направлении ДНР. И все это делают живые люди, а не машины. Наши штурмовики из бригады «Невский».

«Когда знаешь позиции противника, но при этом не знаешь, чего ожидать. Вроде есть и прикрытие и сзади, и сверху птички, арта поддерживает. Но все равно идешь, не понимая, чего ждать. Ну, и страшно, когда штурмуешь блиндажи», — рассказывает боец второго штурмового батальона бригады «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Ураган».

Вот один из таких штурмов, происходивших зимой на правом фланге Часова Яра. Разведка бригады Невских, наткнулась на позиции врага, произвела штурм и взяла пленных.

«А так почти каждый день. На грани. А так, ранение в Волчанске получил. Многоэтажки штурмовали. Получил ранение пулевое. Штурмовали многоэтажку — 56-й дом», — говорит боец второго штурмового батальона бригады «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Мирный».

Они знают о страхе, как никто другой. Но побеждают и его. И тем ценнее их солдатская работа, которую мы восхищенно называем подвигами.

И как бы ни была достигнута победа, военным или дипломатическим путем, без героизма этих простых самоотверженных парней рассчитывать на что-то не имело бы смысла. Поэтому они более чем заслужили вернуться домой и жить в мире, за который так долго сражались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.