Работоспособность российского лидера поражает.

Вообще-то, за исключением холодной войны и пары лет в Гражданскую, когда американцы высаживались на нашей территории, большую часть времени Москва и Вашингтон были союзниками. Или, по крайней мере, не врагами друг другу. О чем очень много напоминаний на той же Аляске, через которую пролегал один из маршрутов поставки ленд-лиза.

«АлСиб» — воздушная трасса Аляска — Сибирь. По ней перегнали за три года почти восемь тысяч самолетов для Красной Армии, истребителей и бомбардировщиков. Это было непростой задачей, учитывая местность и погоду. Во время перегона техники и доставки необходимых грузов погибло более 100 летчиков. О чем вспоминали и во время визита Владимира Путина на Аляску, где он возложил цветы на местном военном кладбище. Причем, сделал это с уважением к каждому нашему воину, упокоившемуся вдали от родины. Всего же на военном кладбище Анкориджа 14 советских могил.

Там же состоялась примечательная встреча с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

Аляска, самый православный штат Америки, там десятки приходов русской православной церкви, а кроме того большие общины староверов.

Встреча в Анкоридже состоялась в самом начале Успенского поста, так что глава России и Аляскинский предстоятель обменялись иконами. И для президента, и для священника русской церкви в Америке в тысячах километрах от Москвы это был глубоко личный момент.

Магадан и Анадырь

Эта поездка, в целом, оказалась пронизана личными и символичными моментами. Перед Аляской в Магадане Путин возложил цветы к памятнику героям «АлСиба». Русский летчик пожимает руку американскому. Жест, который фактически повторили Путин и Трамп в Анкоридже. Кстати этот город еще со времен перестройки поддерживал особые связи как раз с Магаданом.

Россия последние годы уделяет особое внимание Дальнему Востоку и в Магадане это чувствуется — президенту показали сколько новых зданий построили в городе. Например, впечатляющий спортивный комплекс. Магадан — один из первых городов в стране получил мастер-план, то есть схему для пространственного развития, в числе других городов Дальнего Востока.

И этот опыт, такой планировки, сейчас переносят на другие города нашей страны — всего около 200 мастер-планов будет составлено и, что важно, реализовано по нацпроекту. В том числе, в Анадыре, на Чукотке, куда Путин тоже заглянул, по пути с Аляски. Работоспособность российского лидера, конечно, поражает. Фактически поездка трое суток проходила в режиме нон-стоп.

Немного про символизм

И еще про символизм, которым, видимо, не мог не быть наполнен этот день.

15-го августа, в день встречи Путина и Трампа, Индия отмечала освобождение от колониального британского гнета. 15-го августа Корея — и Южная, и Северная — отмечали день освобождения от японской оккупации. Как мы понимаем, к обоим этим событиям имел отношение Советский Союз. И важно, что там — на Востоке — это помнят.

Потому стали возможны, невзирая на окрики с Запада, контракты и с Индией, и с Китаем, стал возможен договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР и военные корейской республики помогали освобождать Курскую землю от вторжения ВСУ. Это, кстати, подчеркнул в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

