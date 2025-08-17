Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Нашим бойцам сопутствует успех.

Без США только Евросоюз и Британия не потянут содержание киевского режима. И дело даже не в финансах. Как-нибудь наскребут по сусекам 40-45 миллиардов евро в год, примерно столько требует сейчас Украина дотаций.

Да, с каждым месяцем она обходится все дороже, накапливается долг, но повторюсь даже не деньги пока проблема. Без США Старый Свет не может обеспечить Украину необходимым оружием. Пока.

Да, они расширяют производство рекордными темпами и к концу десятилетия выйдут на необходимые объемы. Но это же еще долгих пять лет. А выдержат ли ВСУ столько времени?

О том, что у киевских формирований уже сейчас крупные проблемы на фронте в западной прессе не пишет, пожалуй, только ленивый.

В разных терминах, но из публикации в публикацию проходит одна и та же мысль — украинские войска не могут более эффективно держать оборону, особенно там, где наши штурмовики используют новую тактику.

Она, в общем-то, проста и в то же время инновационна. Украинцы сделали ставку в обороне на так называемую «стену дронов», когда участок фронта разбивают на сектора и каждый контролирует несколько операторов БПЛА, а на земле в окопах — единицы. Однако, наши додумались, что, если вывести из строя дроноводов-охранников или узнать их «слепые зоны», можно пройти глубоко в тыл через такие «разреженные порядки». Как вода сквозь песок. Так что мы уже видим «заходы» на 10-12 километров вглубь обороны ВСУ. Что вызывает панику в рядах обороняющихся. Такое «просачивание» позволяет преодолевать даже самые мощные полевые укрепления.

За неделю было освобождено девять населенных пунктов, в том числе в Днепропетровской области. Репортаж — корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Успехи российских войск на Покровском и Константиновском направлениях связаны с новой тактикой «просачивания». После тщательной разведки с воздуха небольшие штурмовые группы находят бреши в обороне противника и скрытно проходят между передовыми опорными пунктами вглубь обороны ВСУ. Так, например, бойцами 20-й мотострелковой дивизии группировки «Центр», была освобождена Яблоновка, в которую удалось зайти незаметно.

«Нам передавали по рации, где нужно пробежать какую-то „открытку“ быстрее, где нужно сесть и подождать. Мы заняли дом, противник не подозревал, что мы находимся в доме, они начали движение в нашу сторону. Они были в шоке, они не знали, что мы находимся там», — рассказывает штурмовик 20-й МСД 8-й армии группировки «Центр» Андрей Беляев.

Еще один важный фактор успеха — методичное выбивание расчетов БПЛА противника. Их находят по антеннам или ведут на обратном пути тяжелые дроны типа «Баба Яга», отслеживая места посадки. Потом по этим точкам наносится огневое поражение артиллерией или танками.

На то, чтобы выполнить работу, у танкистов всего несколько минут. Нужно действовать очень быстро. Золотой стандарт — три снаряда.

Первый — пристрелочный. После корректировки — второй. Третий поражает цель практически гарантированно. Но, пожалуй, главный фактор успеха — мужество наших бойцов. На этих кадрах штурм позиций ВСУ бойцами 506-го мотострелкового полка 27-й дивизии группировки «Центр». Под градом дронов, БМП-3 с десантом летит по минному полю прямо на опорный пункт ВСУ и заливает его шквалом огня. Экипаж истекает кровью, но продолжает бой. Для него это уже второй штурм за день. Во время первого механику-водителю Сергею Дееву пробило ступню.

После высадки десанта в БМП-3 прилетело как минимум пять дронов. Наводчик Фрол Денисов задыхался, захлебывался кровью, но продолжал стрелять, прикрывая пехоту.

«Броню прожег и все мне получается в лопатку. Один осколок в легком. Три прошили насквозь легкое, пробили и где-то здесь внутри сидят. Продолжал стрелять, пока боекомплект не закончится», — говорит Денисов.

Основной прицел был разбит, Фрол стрелял, целясь в тепловизор. После нескольких попаданий РЭБ и приборы наблюдения были сметены осколками, мехвод почти ничего не видел.

«Дрон мне прилетел в лобовую часть и вот этот триплекс был разбит весь, вот маленькое окошечко такое осталось», — рассказывает механик-водитель Сергей Деев

«Я молился богу и механу. Я говорю — только, Серега, вывези меня отсюда, пожалуйста! Я ему говорил, что я трехсотый. Чувствую, что кровь бежит, но ничего я не мог сделать. Тяжело дышать было очень. Очень тяжело дышать было. Еще мысли были — главное не уснуть! Я всю дорогу ехал и только и думал — главное не уснуть. Головой вертел, смотрел в триплекса, чтобы не уснуть», — продолжает наводчик Фрол Денисов.

В тот день они выбили противника сразу из двух опорных пунктов, сдвинув линию фронта на несколько километров вперед. И такие подвиги здесь совершаются ежедневно, заставляя оборону ВСУ если не сыпаться, то уж точно трещать по швам.

