Киев в панике, Европа тоже: за встречей Путина и Трампа следил весь мир

За встречей Путина и Трампа на Аляске следил весь мир

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

На переговоры евробюрократов никто не позвал.

Украина притягательна как плацдарм для испытаний новых образцов оружия и как место, где можно заработать. И как быть? Когда уже расписаны контракты на сотни миллиардов, а Трамп предлагает мириться с Россией? Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов собрал реакцию на итоги Анкориджа.

Это была бессонная ночь во всем мире. Немыслимо, но около полумиллиона человек следили за самолетом Владимира Путина по онлайн-картам еще до его прибытия на Аляску. А видео со взлетно-посадочной полосы журналисты мировых СМИ разбирали буквально по кадрам.

«Это точно самый знаковый снимок этого дня. На этом снимке, который мы видели, Владимир Путин запечатлен в президентском лимузине», — сказал главный корреспондент NBC News в Белом доме Питер Александер.

В прямом эфире изучалась каждая деталь. Красная ковровая дорожка, военные самолеты в воздухе. Что это — сигнал, знак, элемент шоу или почетный прием?

«Мы увидели запоминающееся зрелище, которое останется в памяти после этого саммита, и это президент Соединенных Штатов Америки, аплодирующий президенту России», — сказала аналитик CNN Сьюзан Боул.

Глобальный Запад три года твердил об изоляции России. И где она?

Несколько часов потребовалось евробюрократам, чтобы выдать свой ответ на саммит России и США на Аляске. Что они там согласовывали там так долго, если получилось, как всегда.

В совместном европейско-лондонском заявлении все те же запылившиеся мантры: продолжим давить на Россию санкциями, помогать Украине чем налогоплательщики ЕС пошлют, ну и никаких переговоров об Украине без Украины — читай Европы. Странное дело, учитывая то, как у европолитиков еще вчера поджилки тряслись из-за встречи на Аляске.

Совпадение ли, но уже вечером в субботу пришла новость: чиновников ЕС вроде как ждут в начале следующей в Вашингтоне. Так сказать, в официальной обстановке еще раз донести официальную позицию США по итогам встречи на Аляске. Тем более, что всю неделю перед саммитом России и США у евробюрократов была истерика, потому что на переговоры их никто не позвал.

«Киев в панике. Европа тоже, поскольку они вложили огромные деньги в Зеленского и это противостояние», — сказал политолог Фернандо Морагон.

За эти семь дней с европейскими ястребами произошли удивительные метаморфозы. Эволюцию мнений психологи могли бы изучать.

Воскресенье. 10 августа, когда только появилась информация о том, что ни представителей ЕС, ни тем более Киева, на Аляске не ждали. Стадия первая — отрицание.

«Мы не можем смириться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются или даже решаются „над головами“ европейцев», — сказал федеральный канцлер Германии, Фридрих Мерц.

Плач канцлера ФРГ, который понял, что без него его вот-вот женят, наперебой по очереди начал поддерживать, кажется, каждый представитель в этом цветущем саду.

«Повод для нашего беспокойства есть, ведь рядом сядут два человека, которые потенциально могут решить судьбу Украины, а значит, и Европы», — сказала председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Следующую стадию — гнев — в понедельник продемонстрировала глава евродипломатии Кая Каллас. Она даже не попросила, а потребовала от США заняться не разговорами, а поставками оружия Киеву и заодно новым пакетом санкций.

«ЕС в панике — только и может, что выдумывать очередной, уже девятнадцатый пакет санкций. Это не сработало… Никакого логического мышления», — сказал депутат Европарламента Петар Волгин.

Вторник. В Евросоюзе это третья стадия, торг. Брюссель и другие столицы тщетно пытались что-то исправить.

«В ближайшие несколько десятков часов мы все будем готовить европейские позиции. Министр Сикорский также подготовил проект позиции нашего правительства на сегодня в контексте переговоров США с Россией», — сказал премьер-министр Польши, Дональд Туск.

В среду в Берлин прибыл Зеленский за помощью. Там боролся с микрофонами. Привычно характерно шмыгал носом.

Лидеры стран ЕС даже позвонили Трампу. А после разговора началась стадия депрессии.

«Это означает, что мы, очевидно, выступаем за это единство. Мы хотим, чтобы все, что касается Украины, обсуждалось с Украиной», — сказал президент Франции, Эммануэль Макрон.

Тщетность торга первым осознал канцлер Мерц, который сказал прямо: повлиять на переговоры Трампа и Путина Старый Свет не может.

«Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. Но тогда так называемая контактная линия должна быть отправной точкой», — сказал канцлер Германии, Фридрих Мерц.

Всего за три дня Европолитики, как говорится, переобулись. От категоричного «ничего об Украине без Украины и Европы», до признания неизбежного. Тут даже Станиславский сказал бы: «Верю!»

«Попытки европейских политиков показать себя важными составляющими предстоящих переговоров выглядит как брачный период у самцов, яркие перья и окрас, но никакого смысла», — сказал общественный деятель, лидер движения «Национальное равенство» Тьерри-Поль Валлет.

Психологи говорят, что последняя стадия — принятие неизбежного — происходит сложно. И даже скачками. Как будет у европолитиков, большой вопрос. Но, кажется, из-за океана получены весьма четкие сигналы.

«Впервые США отвергли черно-белый взгляд на военный конфликт на Украине, по сути стерли однозначную, обязательную точку зрения по поводу конфликта, которую так последовательно продвигала администрация Байдена и которую теперь продвигает группа влиятельных игроков в ЕС», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Пожалуй, главный итог встречи Владимира Путина и Трампа подвел президент США. Он сообщил, что никакое перемирие, о чем так мечтают в Киеве, Брюсселе и Лондоне, не нужно. А нужен крепкий мир. Раз и навсегда. И в ЕС это должны тоже понять. Или будет вот так.

«Я хочу сказать, что европейским коллегам пора либо смириться, либо заткнуться», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

