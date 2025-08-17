Группа «Звери» отметила 25-летие аншлагом в «Лужниках»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Солист коллектива Роман Билык рассказал, как готовится к выступлениям и восстанавливается после таких масштабных мероприятий.

В столичных «Лужниках» состоялся большой концерт группы «Звери», посвященный ее 25-летию. Трибуны были заполнены практически полностью, фанаты подготовили несколько флешмобов и горячо поддерживали любимых артистов. А фронтмену группы Роману Билыку в честь важного события подарили платиновую пластинку альбома «Районы-кварталы», заглавную песню артисты исполнили в заключении шоу. В рамках концерта прозвучали главные хиты популярного коллектива — «Южная ночь», «До скорой встречи», «Для тебя», «Танцуй», «Напитки покрепче» и многие другие.

Как рассказал Роман Билык в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, успех к нему пришел быстро, а потому певец верил, что однажды сможет выступить на легендарном стадионе. С этой мечтой его связывает воспоминание. Как однажды после одного из первых больших концертов он смотрел на «Лужники» с Воробьевых гор и представлял себя там — окруженным десятками тысяч преданных поклонников.

«Через год (после образования группы. — Прим. ред.) мы собрали малую спортивную «Лужников», такая крытая была площадка, а через год мы уже собрали «Олимпийский». Мы после «Олимпийского с Сашей Войтинским (композитор, продюсер, сооснователь «Зверей». — Прим. ред.) поехали отметить, взяли шампанское и заехали на Воробьевы горы, смотрим на стадион «Лужники», и Саша говорит: «Вот, хорошо бы здесь концерт». Я говорю: «Саш, обязательно когда-нибудь». Вот, пришло время, видимо», — поделился музыкант.

Как признался Билык, у его команды нет особенных традиций, ритуалов перед выходом на сцену. Сейчас с солистом работает не изначальный состав группы, однако в последние девять лет он не меняется. Этот состав, по словам артиста, лучший — идеальный. Коллеги настолько сыграны и дружны, что перед выступлением они просто играют в пинг-понг, а потом директор приглашает их к зрителям: «Все кричат ура и идут на сцену». После шоу рокер восстанавливается такими же простыми радостями.

«Я на рыбалку поеду завтра с друзьями. Утречком билетик в Астрахань — и на рыбалку», — заявил Билык удивленным журналистам.

Таков он — взрослый рок. Как отметил музыкант, нет в его биографии знаменательных выходок, все, что он делает на протяжении 25 лет — работает над своей музыкой и даже не строит планов.

