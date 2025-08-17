Саммит в деталях: как готовили историческую встречу Путина и Трампа на Аляске

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Значительная часть жителей Аляски искренне переживала за исход диалога.

Атмосфера на этой первой за четыре года встрече лидеров России и США была не менее важна, чем обсуждаемые темы. Это точно.

Надо отдать должное американцам, подготовить саммит такого уровня за неделю было непросто. обычно на это уходят недели или даже месяцы. Но они справились.

Все было просто, по-военному аскетично, но с большим уважением — чего стоит воздушный эскорт от границы до Анкориджа туда и обратно. Ну, и настоящий авиасюприз — пролет звена над президентами. B-2 Spirit, конечно, впечатляет, формами и, если знать ценой — самый дорогой в истории авиации бомбардировщик, больше двух миллиардов долларов одна машина.

Кстати, интересная и немаловажная деталь. Лишь президенты России и США используют для перелетов специальные самолеты отечественной сборки. Даже президент Франции Макрон летает хоть и на своем Airbus, но переделанном из коммерческого лайнера…

Или вот еще одна вроде незначительная, на первый взгляд, но крайне важная деталь — итоговое заявление для прессы. Первое слово у Владимира Путина, а не у принимающей стороны и когда Дональда Трамп его выслушал, то отметил: это была очень глубокая важная речь.

«Русская Америка»

Безусловно на атмосферу встречи повлияло место. Аляску до сих пор нет-нет да называют «Русской Америкой», потому что более 100 лет она реально была нашей, пока не продали полуостров и прилегающие архипелаги в середине 19-го века.

За эти годы правда Аляска стала форпостом против нашей страны. Не от канадцев же в конце концов и не от белых медведей защищают все эти эскадрильи. Но лишь в таком уединенном месте можно было оперативно обеспечить и доступ обеим делегациям, и режим секретности, и безопасность. Не забываем, что на Трампа уже было два покушения. Анкоридж — крупнейший город Аляски, база с собственным аэродромом расположена на его северной окраине. Ирония, пожалуй, только в том, что ее контингент, а там и летчики, и зенитчики, и специалисты космической разведки — обычно следят за нами. А тут, получается, обеспечивали безопасность нашей делегации. Безопасность и комфорт, по возможности. Корреспондент «Известий» Максим Прихода рассказывает подробнее.

Эту встречу назвали исторической еще до того, как шасси самолетов российской делегации оторвались от полосы во «Внуково». Уж слишком символично и место, и контекст. Ближайшая к нам точка США, самый русский Штат, в котором до этого не бывал ни один из царей, генсеков или президентов. Небольшой город на крыше мира. Точка контакта двух великих держав.

Аэропорт Анкориджа, хоть и имеет статус международного, вряд ли он когда-либо видел такое количество правительственных бортов. Тем более, из России.

300-тысячный Анкоридж погрузился в суету. И вряд ли простые туристы из Мичигана и Калифорнии, заранее бронируя туры на Аляску, чтобы порыбачить или отправиться в горный поход, знали в какой момент окажутся здесь.

Причем, жили они дверь в дверь с российской делегацией. На входе именно в этот отель наша съемочная группа сняла вот эти облетевшие мир кадры — российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился в футболке с надписью: «СССР». Вся мировая пресса устала гадать, на что намек?

Но на Аляске и без этого возродился интерес к прошлому. Вот бывший губернатор Штата особенно подчеркивает, что у него русские корни, и уверяет: это никогда никого здесь не смущало. Тоже ведь символично.

«В нашей семейной истории сохранились сведения о браке в 1798 году между русским по имени Ефим Расторгуев и местной алеутской женщиной по имени Аграфена. Я являюсь их потомком», — рассказывает бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман.

В эти дни и простые американцы вспомнили общую историю. Приготовил плакаты с лозунгами «За мир и за Россию».

«Думаю, давно им нужно было встретиться, не откладывать так долго. И я очень рада, что эта встреча проходит здесь, в моем родном городе», — говорит местная жительница.

По соседству проходил и откровенно карикатурный проукраинский митинг, который, видимо, был призван испортить настроение делегациям. Кстати, вполне организованный — рассылали вот такие листовки, где прямо указывали, сколько человек нужно вывести на протест. Провокаторы выстроились шеренгой вдоль городского шоссе, но все равно получилось уличное фрик-шоу — то флаг Незалежной подняли в перевернутом виде, да и вообще, мало что знали о предмете митинга.

Но все-таки значительная часть жителей Аляски искренне переживала за исход диалога. В первую очередь, речь о прихожанах православных храмов. Они всю неделю усердно молились, чтобы переговоры прошли успешно.

«Когда я приезжаю в Россию, мне всегда оказывают теплый прием. Аляску и Россию многое связывает. У нас есть общая история, а значит и взаимопонимание. Для саммита выбрали место, где уже вознесли много молитв о мире для всех сторон. Мы молимся именно о мире. Это и есть настоящая победа, которую все ждут», — говорит Архиепископ Аляскинский и Ситкинский Алексий.

Номера в гостиницах Анкориджа закончились еще в начале недели, поэтому американская сторона предоставила журналистам целый стадион с армейскими кроватями, ширмами и, что не маловажно, охраной.

Военная база Эльмендорф-Ричардсон, на которой происходило основное событие, это «город в городе». На ее территории живет и работает десятая часть всего населения Анкориджа. В авиапарке самые современные истребители, в том числе F-22 Raptor.

По территории авиабазы никакого свободного перемещения. Все переходы — практически строем и исключительно в сопровождении местного персонала.

Пресс-центр, в котором разместили журналистов, тоже был по-армейски аскетичен. Однако нельзя не отметить гостеприимства принимающие стороны. Многочисленные надписи и указатели продублированы на русском, причем без ошибок. Угощения — в изобилии.

В зале техническая служба, пока шли переговоры, безостановочно проверяла микрофоны.

Несмотря на возражения секретной службы, журналисты заранее заняли места в зале, чтобы оказаться поближе к президентам. Все началось внезапно.

Пока Владимир Путин и Дональд Трамп направлялись в зал, где их ждала пресса, журналисты кидались буквально на каждого из членов делегации, которые по очереди в этот зал заходили.

Больше всех аудиторию смутил Уиткоф. Сначала пришел, затем куда-то снова удалился. Во время выступления журналисты, помимо самих заявлений, пытались ловить невербальные сигналы.

«Пока Трамп слушал заявления президента Путина, я показала ему большой палец вверх, чтобы понять, хорошо ли прошла встреча, а он посмотрел на меня, пожал плечами и слегка улыбнулся», — рассказала корреспондентка CNN Кейтлан Коллинз.

Все вопросы, которые пресса готовила президентам, остались без ответа. Завершив выступления, они, вместе с делегациями, молча покинули зал. Но всем стало ясно — началась новая глава в отношениях России и США. И писать ее решили с того места, где наши страны встречаются не только географически.

«Коалиция желающих» наблюдает и… гадит исподтишка

Понятно, что за этой встречей следили во всем мире, но с особым интересом и, я бы даже сказал, ревностью, конечно, на Украине и в Европейском союзе. Формально Трамп союзников не бросил и до полета на Аляску созвонился с ключевыми партнерами в Европе.

Но в какой атмосфере они общаются — никто толком не знает. Одни СМИ пишут, что Трамп согласовал общую позицию Запада заранее, другие, что он лишь выслушал коллег и принял к сведению. А может и не принял. Вероятно, ближе к правде, все-таки второе. Иначе не прозвучал бы хлесткий ответ всем европейским советчикам, как вести себя с русскими, от министра финансов США: «Стоит смириться с тем, как ведет дела команда Трампа, либо заткнуться». Я не шучу, это прямая цитата.

Лидеры так называемой «коалиции желающих» Берлин и Лондон, Брюссель, в лице евробюрократов, обеспечивают лично Зеленскому минимально необходимую PR-поддержку. Мол, не боись, не бросим, если что. Но когда дело доходит до реальных действий… британцы уже не так воинственно настроены. Так Зеленскому и сказали, когда приехал опять в Лондон: «Знаешь, не будем 30 тысяч солдат посылать, так, человек 200».

Но «гадить» исподтишка России готовы. Судите сами. Минобороны вместе с ФСБ провели масштабную операцию — уничтожили украинскую ракетную программу. Проект «Сапсан». Был в стадии разработки, про установку знали давно, а вот ракету для нее не видел еще никто. По оперативной информации она могла лететь на 700 километров, а значит, под удар баллистикой теоретически могла попасть значительная территория страны, в том числе Москва.

Но контрразведка узнала координаты, а военные отбомбились по местам производства «Сапсана». Это предприятия в Павлограде и Шостке. Картинку прилетов с камер получали в прямом эфире. А потом еще проконтролировали по спутникам.

А финансировали эту программу… немцы. Я так понимаю, в обмен на технологии. Сейчас своей баллистики у Германии нет. Ну, и украинской не будет. Все уничтожено нашими ракетами и дронами.

