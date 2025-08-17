Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Заявления президентов были исчерпывающими

О многом договорились. И Владимир Путин и, что удивительно, Дональд Трамп, лаконично подводят итоги встречи. При этом детали договоренностей до сих пор, спустя сутки не раскрываются.

Но это не мешает констатировать главное — лидеры России и США оказались единодушны в том, что нужен именно прочный надежный мир. С гарантиями, а не просто прекращение огня на Украине. Никаких полумер, только фундаментальное решение проблем. Принимающая сторона для встречи подобрала такой девиз «В стремлении к миру». Так вот теперь остальные участники мировой политики должны определиться — они с нами? Они на самом деле стремятся к миру? Или имитируют? Россия и Америка сделали шаги навстречу друг другу, теперь очередь за европейцами и за украинцами.

Вернувшись в Москву, президент собрал совещание и проинформировал коллег из администрации, Правительства, Думы, министерств и ведомств о результатах. И такая публичность редчайший случай в российской дипломатии.

«Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но, прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе.

И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования. Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию.

Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — сказал Владимир Путин.

А что дальше?

Большинство комментариев в западной прессе сейчас сводится к оценке: кто победил — кто проиграл в Анкоридже. И больше очков дают Владимиру Путину. Но я думаю, такая постановка вопроса в корне не верна. Ни Путин, ни Трамп не соревновались друг с другом в дипломатической ловкости. Стороны внимательно слушали друг к друга и уточняли позиции. И судя по всему, пришли к взаимопониманию.

До встречи Трамп заявлял, что выйдет из переговоров, если поймет, что диалог с Россией по Украине бесперспективен. Не вышел. Значит, увидел перспективу. Так же Трамп обещал ввести против России и ее торговых партнеров огромные пошлины, в случае если по Украине не будет достигнута договоренность. Санкций после встречи на Аляске Трамп вводить также не спешит. Значит, есть понимание, какими могут быть договоренности.

Трамп уже не раз заявил, что встречей очень доволен. Даже назвал этот день великим. Да, в его стиле использовать подобные «пышные» эпитеты, но — и это действительно важно — на обратном пути из Анкориджа в Вашингтон, он побеседовал с европейскими лидерами и с Зеленским, рассказал им обо всем, после чего заявил: все согласились с тем, что нужно комплексное соглашение с гарантиями для всех сторон — для нас, для Европы, для Украины.

«Президент Зеленский должен согласиться — заключить сделку. У России много силы, у Украины — нет. Это ужасная война, в которой Зеленский многое теряет. И, надеюсь, ее удастся завершить, это будет для президентов большим достижением. Встреча с Владимиром Путиным была теплой. Хорошо, когда важные страны находят общий язык. Думаю, мы близки к сделке. Да, Украина должна согласиться», — сказал Дональд Трамп.

В понедельник у Трампа будет возможность объяснить все это Зеленскому лично. Он пригласил — или точнее будет сказать вызвал — его в Вашингтон. Будет новая встреча в Овальном кабинете.

Важный акцент: западная коалиция и Киев настаивали — сначала перемирие, в воздухе, на земле, на воде, потом переговоры. И фокусировались чисто на Украине. Москва говорила: нужен договор о комплексной безопасности, как минимум в Европе. А не временное прекращение огня, и еще какие-то условия, которые до бесконечности может выдвигать Украина. И судя по всему Трамп понял, а коалиция начинает соглашаться с тем, что это единственно верный вариант. И это, возможно, главный результат двух часов 45 минут личного общения Трампа и Путина.

Удачное место для встречи

Аляска для первой встречи двух лидеров была выбрана удачно — место тихое, уединенное, но где у нас с США реально много общего. Общая граница морская — 49 километров в Беринговом пролив. А в его самом центре есть два острова, между которыми зимой можно пешком перейти по льду. Слева — наш, справа — американский. Между ними проходит линия перемены дат. Буквально один шаг между вчера и завтра.

Так был ли он сделан? Настал ли в российско-американских отношениях «новый день»? Корреспондент «Известий» Николай Иванов в деталях и красках рассказывает об исторической встрече.

Вряд ли можно было представить еще год назад, что военнослужащие армии США будут радостно встречать российских репортеров.

Тщательный досмотр — и журналисты в точке, к которой в эти часы приковано внимание всего мира. Военная база, на которой президенты будут говорить о мире.

Несколько самых важных часов последних месяцев. И каждую секунду разбирают по деталям, повторяют, анализируют. Это встреча, действительно, получилась наполненной до предела смыслами, символами и результатом.

Трамп прилетел первым и после самолет с открытой дверью простоял полчаса. Ждали приземления российского борта номер один.

Трамп выходит первым всего на несколько мгновений раньше. Далее оба лидера практически одновременно спускаются по трапу, идут навстречу друг другу по красной ковровой дорожке. Дональд Трамп при встрече аплодирует нашему президенту. Причем трижды.

Рукопожатие президентов явно неформальное: больше 11 секунд. Гораздо дольше протокола. Трамп открывает ладонь снизу. Путин уверенно жмет руку сверху. У них даже галстуки в одной цветовой гамме.

В это время над красной дорожкой пролетает бомбардировщик В-2 Spirit в сопровождении новейших американских истребителей. Еще один признак почетной встречи, знак большого уважения.

Далее совместное фото, снова рукопожатие, снова улыбки. Уже здесь журналисты начинают бомбардировать президентов вопросами, но ничего не слышно…. Рядом с этой трибуной уже давно стоял российский «Аурус», но президенты энергично направляются к «зверю» — так называется «Кадиллак» американского лидера.

Собственно, в этот момент и начался саммит. Сквозь бронированные стекла видно, что настрой у президентов оптимистичный. Такая непривычно теплая для последних лет встреча президентов США и России давала надежду — диалог сложится.

В какой-то момент Владимир Путин, кажется, произнес «спасибо» по-английски — thank you. На этом все. Дальше камеры убирают, и встреча продолжается за закрытыми дверями.

По словам, интонациям и жестам понятно: лидеры России и США — на одной волне. Начал пресс-конференцию Владимир Путин. Хотя по протоколу первое слово на подобных мероприятиях — всегда за принимающей стороной. И это о многом говорит.

«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску», — заявил Путин.

«И я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными», — сказал Дональд Трамп.

Лексика тоже в переговорах такого уровня максимально важна. Путин назвал Трампа «соседом».

«Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И когда мы встретились, вот вышли из самолетов, я так сказал: „Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым“. И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова — между российским и американским островом всего четыре километра. Мы близкие соседи — это факт», — продолжил свое выступление Владимир Путин.

И история у нас пресекалась много раз на протяжении столетий. Аляска, вообще, была «русской Америкой»: православные храмы, «АлСиб», когда по ленд-лизу самолеты из Штатов шли на советский фронт.

Ну, а сейчас надо исправлять ошибки прошлой администрации Белого дома.

«Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях. Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет — это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да и миру в целом», — сказал российский президент.

Именно поэтому так нужен был этот саммит, чтобы лично, без посредников президенты могли сверить часы. Понятно, центральный вопрос встречи — Украина. Здесь у России твердая позиция.

«Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, чтобы украинская урегулированность носила устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — озвучил позицию России Владимир Путин.

«Вы знаете, я понимаю, что, если вы хотите с нами сотрудничать, мы с нетерпением этого ждем. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы, мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее. Сегодня мы достигли существенного прогресса. У меня с президентом Путиным очень хорошие отношения. С Владимиром Владимировичем мы провели многие сложные встречи, хорошие встречи», — эти слова президент США произнес на пресс-конференции после совместной встречи с Владимиром Путиным.

Прогресс в отношениях со штатами — уже очевиден, президент приводит цифры: товарооборот вырос на 20%.

«Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. Россия и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе и между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия „перемены дат“, где можно буквально перешагнуть из „вчера“ в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», — сказал Владимир Путин.

Прежняя администрация Белого дома была настроена исключительно на прекращение любых контактов. Сейчас совсем другая ситуация.

«Помню, что в 2022 году, во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации… могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий, и, прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что, в целом, у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти и до, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине», — отметил Владимир Путин.

И Трамп подчеркивает, он все прекрасно понимает и слышит российского президента.

«Президент Путин хотел бы завершить этот конфликт. Так же, как и я. Я благодарю вас господин президент. Мы будем общаться с вами очень-очень скоро. Я надеюсь увидеться с вами в ближайшее время», — добавил американский лидер.

«Next time in Moscow?» — уточнил Владимир Путин.

Ответ американского президента был следующим: «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно».

Интересный нюанс — никаких пресс-подходов после встречи не было. По словам Дмитрия Пескова, заявления президентов были исчерпывающими. Но зато сами Владимир Путин и Дональд Трамп еще несколько минут что-то обсуждали уже за рамками протокола. Рядом был только переводчик, но очевидно, что тон беседы был более, чем дружелюбный. И это еще одна из десятков деталей этой встречи которая внушает оптимизм всему цивилизованному миру.

И Владимир Путин, и Дональд Трамп заявили о том, что сейчас заложена основа, фундамент для движения вперед, а вопросов нерешенных очень много и будут решать постепенно.

