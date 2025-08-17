«Бесконтактный секс»: актриса Анна Большова о том, как снимаются постельные сцены

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

По словам артистки, съемки голышом и излишняя откровенность в кино для нее — табу.

Заслуженная артистка России Анна Большова рассказала, как снималась в постельных сценах, в интервью ведущему Давиду Виннеру. Как подчеркнула актриса, в слишком откровенных сюжетах, да еще и в обнаженном виде она никогда не участвовала, это всегда было для нее табу.

«Как-то я это сразу обозначила и поэтому, может быть, и не было ко мне каких-то предложений. То есть максимум когда ты, то что зритель видит в кадре, как ты с партнером в обнимку утром просыпаешься. Ну и это смешно, потому что внизу там спортивный костюм, особенно если холодно», — поделилась Большова.

В сериале «Ангел или демон» артистка разыгрывала страсть с Ярославом Бойко. И для обоих, по ее словам, это был огромный стресс. По сюжету, героиня Дарьи Поверенновой должна была застать парочку за тем самым делом под одеялом, и все трое настраивались на съемки заранее, чтобы не запороть сцену из-за смущения.

Как рассказала Большова, Бойко и Повереннова играли вместе спектакль в театре и обсуждали, как будут сниматься, накануне. И даже звонили коллеге, чтобы передать ей привет от «эротически зажатого артиста» (Бойко. — Прим. ред.). Та со смехом передавала им ответный привет «от такой же». А в день икс они очень старались сохранить свою профессиональную целомудренность, лежа под одним одеялом.

«Мы очень смеялись, как-то за камерой скрывались, обозначали, головой крутили. Что позволяют артисты и как они выкручиваются — в этом смысле прекрасно, когда есть партнерское взаимопонимание. Как бы мы зрителю голову дурим, изображая бесконтактный секс», — заключила Большова.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru своим опытом подобных съемок поделился актер Аскар Ильясов. Во время работы над сериалом «Циники» ему пришлось часто менять партнерш — во всех смыслах этой фразы. И со всеми нужно было и страсти дать, и деловые отношения сохранить! И репутацию.

