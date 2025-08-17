Директора киберслужбы правительства Израиля задержали за педофилию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чиновник был пойман в США.

Директор киберслужбы правительства Израиля был задержан в США по обвинению в педофилии. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, 38-летний чиновник пытался соблазнить несовершеннолетнего с помощью компьютера с целью совершения с ним полового акта.

Отмечается, что операция силовиков длилась две недели.

По последней информации, задержанный был освобожден из-под стражи и вернулся в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая горничная певца Майкла Джексона обвинила музыканта в съемке детей на скрытые камеры. По словам экс-сотрудницы артиста, на ранчо знаменитости Неверленд, где часто гостили несовершеннолетние, было установлено множество скрытых камер и подслушивающих устройств.

Женщина также уточнила, что когда несовершеннолетние оставались в доме артиста, то они всегда ночевали в одной из комнат, ближайших к спальне самого певца.

