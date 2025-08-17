Директора киберслужбы правительства Израиля задержали за педофилию
Чиновник был пойман в США.
Директор киберслужбы правительства Израиля был задержан в США по обвинению в педофилии. Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным издания, 38-летний чиновник пытался соблазнить несовершеннолетнего с помощью компьютера с целью совершения с ним полового акта.
Отмечается, что операция силовиков длилась две недели.
По последней информации, задержанный был освобожден из-под стражи и вернулся в Израиль.
