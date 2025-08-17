В заброшенной шахте под Воркутой погиб блогер из Новомосковска Павел Морозов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Мужчина рухнул в пропасть, потеряв сознание от загазованного воздуха.

Блогер Павел Морозов из Новомосковска (Тульская область) погиб в заброшенной шахте под Воркутой. 33-летний экстремал успел пару раз вдохнуть загазованный воздух, после чего потерял сознание и свалился в пропасть. Об этом рассказал его друг и единомышленник Антон Печников, тоже блогер с ником ZLOY KOT, в социальных сетях. Он раскрыл подробности трагедии.

По словам Печникова, Морозов любил шахты и подземелья, изучал подобные места по всей стране, некоторые из них блогеры посещали вместе. Изучали заброшенные уголки Петербурга и Воркуты, в том числе. Роковой объект в Коми Павел посещал год назад, но не спустился, а теперь решил туда вернуться. Но нашел не очередное открытие, а свою смерть. Морозов находился на спуске к вентиляционному стволу, когда понял, что воздух там слишком сильно загрязнен.

Павел Морозов. Фото: Telegram/ZLOY KOT — Хроники забытого/ZloyKOTLive

«Он начал свой подъем, поднялся половину (там высота метра два-два с половиной), и в процессе разговора со мной сделал пару неописуемых текстом вздохов, после чего его глаза закатились или закрылись, он разжал руку и упал кубарем», — поделился Печников.

Прибывший на место происшествия участковый спустился к телу, несмотря на предостережения, но не смог его поднять, из-за загазованности сам едва остался в сознании и выбрался. Врачи скорой помощи на такой шаг не решились. Сотрудники МЧС израсходовали весь запас кислорода, пока вытаскивали тело Морозова на поверхность. Чтобы помочь матери блогера вернуть его (единственного сына) из Воркуты, близкие Павла организовали сбор средств.

