Именно укрепление армии Незалежной в Париже считают гарантиями безопасности страны.

Франция выступает против демилитаризации Украины. Об этом в беседе с журналистами издания La Tribune Dimanche сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

Чиновник добавил, что укрепление армии Украины должно быть одной из гарантий безопасности страны.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором проведении очередной встречи представителей «коалиции желающих» по урегулированию кризиса в Незалежной. В тот же день на сайте совета ЕС появилось сообщение о поддержке усилий президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. В документе отмечена готовность европейских стран сотрудничать с США и Владимиром Зеленским для организации трехстороннего саммита.

До того американский президент назвал признание Донбасса российским быстрым путем к миру. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. По словам Дональда Трампа, можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России даже те районы Донбасса, которые не заняты российскими войсками.

