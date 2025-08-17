Сразу 9 мин времен Великой Отечественной войны обезврежены в Крыму

Фото, видео: Telegram/ГУ МЧС России по Республике Крым/crimea_mchs; 5-tv.ru

Работу саперов усложняла близость найденных объектов к железнодорожному полотну.

В Крыму были найдены и обезврежены девять мин времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказало Главное управление МЧС России по республике в официальном Telegram-канале.

«В Ленинском районе, вблизи села Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов (восемь противотанковых мин и один саперный заряд)», — уточнили в ведомстве.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым добавила: работу пиротехнических специалистов осложняла близость найденных объектов к железнодорожному полотну. При этом задачу удалось выполнить, не останавливая движение поездов. Саперы справились с обезвреживанием во время длительного перерыва в графике движения железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ в Ростовской области. В тот день регион подвергся атаке украинских боевиков с раннего утра. Ее отражали системы ПВО в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

