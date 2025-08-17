Студенты из Крыма открыли производство деталей для БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас у них есть собственный цех и центр разработки.

Двое студентов из Крыма сумели превратить небольшую квартиру в инженерную мастерскую, где своими силами разработали два отечественных модуля для беспилотников, а позже открыли собственное производство компонентов для БПЛА. Об этом пишут «Известия».

В команде всего двое. 24-летний Андрей — инженер-программист, а 22-летний Александр — инженер-электронщик. Познакомились они в Севастопольском госуниверситете.

«Мы одногруппники. Учились вместе на одном курсе. Но раньше наше общение было очень поверхностным. Просто обменивались приветствиями и вопросами про задания по учебе. Наше тесное общение началось намного позже, примерно на третьем курсе», — рассказал Александр.

После второго курса Андрей искал работу на лето и наткнулся на вакансию по сборке БПЛА. По его словам, тогда он знал о дронах только то, что они могут летать.

«Спустя две недели, изучив документацию, я уже понимал, как настраивать автопилоты. Тогда и начал собирать именно электрическую часть беспилотников. Так я набирался опыта, применяя университетские знания на практике», — поделился он.

Параллельно Александр проходил практику в инженерном центре, работая с интегральными схемами, но увлечение темой БПЛА вскоре взяло верх. Тогда Андрей как раз подыскивал программиста для разработки системы наведения и предложил Александру присоединиться.

Позже они столкнулись с проблемами при закупке иностранных компонентов: поставки шли долго и были нестабильны. Понимая срочность поставок для фронта, ребята решили запустить собственное производство.

Трудности роста и амбиции

Недавно Андрей и Александр окончили СевГУ и открыли собственную фирму. Сейчас у них свой цех и центр разработки в Крыму. В планах — создание собственного оборудования для автоматизации и роста производства.

Среди внешних трудностей — дефицит оборудования и инвестиций. В отличие от других участников ОПК, которые уже имели производственные мощности, они начали с нуля — с паяльником, работой на кухнях и идеями.

На текущий момент они занимаются разработкой недорогих компонентов. Уже испытаны несколько плат, а также два модуля бортового питания и приемник воздушного давления (ПВД), предназначенные для запуска в серию.

Пока часть элементов — китайского производства. В частности, датчик давления в ПВД привезен из-за рубежа. Следующая цель — создание собственного датчика.

Технологический суверенитет и перспективы

Эксперты считают, что замена даже китайских компонентов на отечественные — шаг необходимый и перспективный, не только для ВПК, но и для всей отрасли электроники.

«В идеале, если бы для беспилотных летательных аппаратов все производилось на территории России. Это значительно упростило бы нам жизнь и снизило нашу зависимость от любых внешних факторов», — считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Сейчас разработчики планируют создать собственный ПЛК — контроллер, устойчивый к вибрациям, температурам и помехам, необходимый для промышленного применения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.