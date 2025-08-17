В Госдуме предложили расширить программу финансирования допобразования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Проект позволяет оплачивать кружки и секции для детей в возрасте от пяти до 17 лет с использованием специального электронного сертификата.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила расширить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) на все регионы страны. Об этом пишут «Известия».

Программа позволяет оплачивать кружки и секции для детей в возрасте от пяти до 17 лет с использованием специального электронного сертификата, который невозможно обналичить, продать или обменять. Деньги с персонального счета направляются строго на оплату образовательных договоров.

Согласно плану, правительство намерено ежегодно обеспечивать сертификатами не менее 30% детей в каждом субъекте РФ. В настоящее время ПФДО действует в 72 регионах.

Автор идеи о расширении программы, депутат Яна Лантратова, в письме к министру просвещения Сергею Кравцову указала, что доля расходов на допобразование снизилась с 2% в 2022–2023 годах до 1,02% в 2025-м, и предложила увеличить этот показатель до 17–20%.

Также в обращении говорится, что необходимость доплат вынуждает родителей отказываться от кружков, особенно в малообеспеченных и многодетных семьях. Лантратова настаивает на полном покрытии расходов на образование таких категорий за счет государства и призывает активнее привлекать детей к программам через специализированные организации.

По мнению экспертов, такие меры помогут обеспечить равные условия для получения качественного допобразования независимо от региона проживания.

Как отмечает Вадим Ковригин из МГПУ, адресное финансирование — главное преимущество ПФДО. Он уверен, что ее расширение на всю страну повысит охват и улучшит доступность допобразования. Однако, подчеркивает профессор Ирина Абанкина, для успешной реализации необходима готовность инфраструктуры и наличие квалифицированных кадров. При этом, по ее словам, в процесс активно вовлекается частный сектор, что способствует созданию конкурентной среды и росту качества программ.

