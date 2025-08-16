Опубликован текст письма Мелании Трамп Владимиру Путину

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Супруга американского президента пишет о защите детей и будущих поколений по всему миру.

Издание Fox News опубликовало текст письма первой леди США Мелании Трамп президенту России Владимиру Путину. Супруга главы Белого дома сама будучи матерью написала российскому лидеру о защите детей и будущих поколений по всему миру.

«Уважаемый президент Путин! У каждого ребенка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности или в великолепном мегаполисе. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности… Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищено», — цитируют текст журналисты.

Письмо было написано и передано российскому лидеру накануне его встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже. Вероятно, первая леди США выражала уверенность в том, что лидеры двух стран смогут достичь соглашения по мирному урегулированию кризиса на Украине.

И сделано было немало. Владимир Путин, в частности, назвал состоявшийся на Аляске разговор откровенным и приближающим страны к нужному решению. Глава России отметил, что государства давно напрямую не вели переговоры подобного рода на таком уровне и что Москве удалось детально изложить свою позицию в спокойной обстановке.

В свою очередь, Дональд Трамп оценил саммит с Путиным на «10 из 10».

