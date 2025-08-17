Вооруженных мачете людей задержали в супермаркете Ростова-на-Дону

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дебоширы не захотели оплачивать свои покупки и начали угрожать продавцу.

Двое жителей Ростова-на-Дону, вооруженные мачете, были задержаны правоохранителями в одном из супермаркетов города. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

«Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одном из продуктовых магазинов, где пара пыталась вынести неоплаченный товар, угрожая продавцу предметом, конструктивно схожим с холодным оружием», — отмечается в публикации.

По городским пабликам распространились фотографии задержанных, а также их оружие, явно напоминающее мачете. Тут же приводятся детали — сотрудникам супермаркета удалось заблокировать дебоширов в магазине. Позже прибывшая на место полиция задержала хулиганов.

Что заставило нарушителей порядка пойти на такие действия — трудно сказать. Может быть, пересмотрели «Пятницу, 13-е»? Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый антигерой серии картин — монстр с мачете Джейсон Вурхиз — вернется в новом фильме. Меж тем, за свою «карьеру» в франшизе этот зверь убил около 200 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.