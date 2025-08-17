В Албании может появиться полностью управляемое ИИ министерство

Фото: www.globallookpress.com/ Wiktor Dabkowski

С помощью нейросети в стране также намерены искоренить коррупцию.

Власти Албании рассматривают возможность учреждения министерства, которое будет полностью функционировать под управлением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова премьер-министра страны Эди Рама.

Ранее в июле глава правительства Албании назвал ИИ инструментом повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, отметив, что эта технология в ближайшем будущем может стать важнейшим ресурсом в арсенале албанского правительства. Рама подчеркнул, что в министерстве, управляемым исключительно искусственным интеллектом не будет ни кумовства, ни конфликта интересов.

Рама также добавил, что местные специалисты могли бы разработать модель ИИ, способную определять кандидатуру министра, в результате чего Албания потенциально может стать первой страной с ИИ-правительством, включая премьер-министра.

Искусственный интеллект уже применяется в стране в сфере управления государственными закупками. Также нейросеть анализирует налоговые и таможенные данные в реальном времени, выявляя нарушения.

Кроме того, албанские власти намерены внедрить искусственный интеллект в систему дорожной безопасности: технология распознавания лиц будет уведомлять водителей о превышении скорости и направлять штрафы нарушителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейросеть помогает российским врачам искать опухоль мозга. Новая разработка бесплатная и уже доступна.

