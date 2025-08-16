Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В понедельник у главы Белого дома запланирован прием президента Украины в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского уже 22 августа. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«В ходе телефонного разговора после саммита он сообщил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу», — утверждает портал.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. На совещании по итогам российско-американского саммита он отметил, что с уважением относится к позиции США о необходимости прекращения боевых действий на Украине, поскольку Россия желает того же.

Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом. Он отмечал, что украинская сторона поддерживает предложение о проведении трехсторонней встречи с участием РФ, Украины и США.

