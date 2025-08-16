Здоровье больного раком Карла III резко ухудшилось: «Он очень слаб»

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Король Великобритании уже не расстается с тростью и даже начал прикладываться к бутылке.

Короля Великобритании Карла III сфотографировали в его поместье в Норфолке — он выглядит слабым и передвигается с помощью трости. И это уже не атрибут английского стиля, а необходимость. По данным инсайдеров, битва монарха с раком уже якобы определена как проигрышная. Об этом сообщают журналисты портала Radar Online со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что состояние Карла III резко ухудшилось, он держится из последних сил.

«Карлу III 76 лет, и он очень слаб. Он знает, что конец близок. Теперь он ходит с тростью и прикладывается к бутылке, в частности к виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые испытывает», — заявил информатор.

Во время фотосессии в Сандрингемском дворце в Норфолке, по словам инсайдеров, король выглядел собранным, старался держаться мужественно, но на самом деле преодолевал сильнейшую боль.

Уточняется, что в последние месяцы монарху становится только хуже. Его поместье площадью восемь тысяч гектаров, основанное в 1862 году, стало убежищем для признающих поражение перед онкологией Карла III и 77-летней королевы Камиллы.

«Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — подчеркивается в материале.

В январе прошлого года король перенес операцию, связанную с его недугом — раком предстательной железы. Официально о его болезни Букингемский дворец объявил в феврале. С тех пор Карл III стал реже появляться на публике, но не оставил всех своих обязанностей.

Накануне вместе с супругой монарх посетили национальную поминальную службу в Национальном мемориальном дендрарии в Альревасе, графство Стаффордшир.

Камилла заплакала, а Карл прикусил руку и нервно сглотнул, чтобы тоже сдержать слезы, когда заслуженный офицер прервал заготовленную речь, чтобы поприветствовать их и упомянуть, какого труда для больного раком короля стоят официальные мероприятия.

Эта реакция показала, под каким давлением находятся супруги с тех пор, как мир узнал об их борьбе. Сражение продолжается, однако, как ранее писал 5-tv.ru, план на случай смерти короля уже готов.

