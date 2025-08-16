Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Фото: Reuters/Brian Snyder

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом участие США в соглашении о прекращении конфликта не обсуждается.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, о которых Киев ранее просил. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

При этом участие США в официальном соглашении о прекращении конфликта при телефонных переговорах с лидерами ЕС не обсуждалось.

«Администрация Белого дома не делала публичных заявлений о гарантиях безопасности (для Украины. — Прим. ред.) с момента прибытия Трампа на Аляску в пятницу», — написано в материале WSJ.

Европейские лидеры после разговора с Трампом выразили одобрение его слов, добавив, что готовы работать с США и Украиной над возможными гарантиями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Трампу и европейским коллегам с просьбой обеспечить безопасность Киева.

Встреча Трампа и президента России Владимира Путина прошла 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, и длилась 2 часа 45 минут. На пресс-конференции российский лидер отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.