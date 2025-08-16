NYT: Трамп назвал признание Донбасса российским быстрым путем к миру

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Согласится ли на это Украина?

Признание Украиной всего Донбасса российской территорией поможет быстро достичь соглашения о мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет газета The New York Times (NYT).

По данным ссылающегося на источники издания, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер предложил Европе план мирного урегулирования конфликта.

«После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками», — говорится в материале.

По его мнению, это позволит согласовать прекращение боевых действий и получить Украине гарантии безопасности.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом. Он отмечал, что украинская сторона поддерживает предложение о проведении трехсторонней встречи с участием РФ, Украины и США.

