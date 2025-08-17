В новом амплуа: Евгения Медведева дебютирует в кино

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кого сыграет фигуристка?

Фигуристка Евгения Медведева примет участие в полнометражном фильме «Тренировка гнева», сообщил режиссер проекта Виталий Дудка на презентации в Минкультуры РФ.

По сюжету фильма, в женской футбольной команде «Динамо» разгорается скандал после того, как в сеть попадает видео: тренер, вместо поздравлений с победой, кричит на спортсменок, угрожает им и оскорбляет. Общественность требует его увольнения, а главный герой оказывается перед выбором — покинуть пост или пройти курс работы с психологом.

Роль тренера исполнит Сергей Гармаш, спортивного психолога сыграет Анастасия Талызина. Евгения Медведева появится в образе одной из футболисток, что станет ее первой крупной работой в кино.

Создатели картины рассказали: проект затронет важные темы, в том числе психологическое давление в профессиональном спорте.

На текущий момент фильм находится на стадии подготовки, его премьера намечена на 2027 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX