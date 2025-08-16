Честное селфи: певица Нюша показала себя без макияжа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Артистке исполнилось 35 лет.

Недавно певица Нюша отпраздновала юбилей — 15 августа ей исполнилось 35 лет. В честь этого события артистка опубликовала в социальных сетях селфи без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

«За этот путь. За знаки. За то, что чувствую любовь. За Мальдивы, за музыку, за вас», — написала она в личном блоге.

Публикация звезды вызвала волну положительных откликов. Подписчики восхитились натуральной красотой певицы и оставили множество теплых слов и поздравлений:

«Самая женственная, самая искренняя»;

«Нюша, без косметики ты прекрасна», — написали они.

Фото: Instagram*/nyusha_nyusha

Нюша является мамой двоих детей — дочери Серафимы-Симбы и сына Саффрона, которых она воспитывает от брака с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара рассталась летом 2023 года. О текущем статусе личной жизни певицы информации пока нет — отныне знаменитость предпочитает не афишировать личную жизнь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ