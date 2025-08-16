Михаила Ефремова заметили на Новодевичьем кладбище

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер нес букет роз. Но кому?

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов был замечен на Новодевичьем кладбище. Как выяснили журналисты KP.RU, он пришел с букетом роз на могилу своего отца — легендарного Олега Ефремова.

«На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить», — рассказал изданию экскурсовод Виктор.

Олег Ефремов — народный артист СССР и выдающийся режиссер. Он ушел из жизни в мае 2000 года в возрасте 72 лет.

Михаил Ефремов был освобожден по УДО в апреле этого года после отбытия наказания за ДТП со смертельным исходом. После выхода на свободу актер заявил о желании вернуться к нормальной жизни, отказаться от алкоголя и вновь работать в кино и театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чему удивился заслуженный артист РФ Михаил Ефремов после освобождения из колонии 9 апреля.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.