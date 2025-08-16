Съемки документального фильма о группе «Звери» завершены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Картина находится на стадии монтажа.

Съемки документального фильма о легендарной рок-группе «Звери» завершены. Об этом рассказал лидер коллектива Роман Билык, более известный как Рома Зверь.

«Сейчас мой сорежиссер занимается монтажом», — добавил он, его слова передает РИА Новости.

По словам музыканта, над фильмом команда работала три с половиной года.

«Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, ее увидят все. Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть», — отметил Рома Зверь.

Рок-группа «Звери» была основана Билыком в 2000 году. Коллектив многократно отмечали премиями: в 2005 году «Звери» получили награду MTV Россия, затем признание «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards и девять раз — звание лучшей рок-группы по версии телеканала МУЗ-ТВ.

В дискографии коллектива есть девять полноформатных альбомов и шесть EP. Последним релизом стал Live-альбом «Лужники-2024».

