Съемки документального фильма о группе «Звери» завершены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Картина находится на стадии монтажа.
Съемки документального фильма о легендарной рок-группе «Звери» завершены. Об этом рассказал лидер коллектива Роман Билык, более известный как Рома Зверь.
«Сейчас мой сорежиссер занимается монтажом», — добавил он, его слова передает РИА Новости.
По словам музыканта, над фильмом команда работала три с половиной года.
«Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, ее увидят все. Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть», — отметил Рома Зверь.
Рок-группа «Звери» была основана Билыком в 2000 году. Коллектив многократно отмечали премиями: в 2005 году «Звери» получили награду MTV Россия, затем признание «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards и девять раз — звание лучшей рок-группы по версии телеканала МУЗ-ТВ.
В дискографии коллектива есть девять полноформатных альбомов и шесть EP. Последним релизом стал Live-альбом «Лужники-2024».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сценарий новой комедии «Геля» пролежал нетронутым 10 лет.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX