Умерла известная японская актриса Томо Сакураи
Фото: Instagram*/sakuraitomo910_
Она принимала участие в проектах «Фатальная ярость», «Покемон», «Навсегда мой Санта», «Девичья сила».
Японская актриса, певица Томо Сакураи скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщила ее семья.
Томо была экстренно госпитализирована 4 августа из-за ухудшения состояния при длительном лечении от прогрессировавшей онкологии. Несмотря на все усилия медиков, улучшений не было, и ее сердце остановилось 13 августа.
Похороны Сакураи пройдут в узком кругу близких. По данным родных, в будущем может быть организован мемориал, чтобы ее поклонники могли туда приходить.
Томо Сакураи дебютировала в 1987 году в группе Lemon Angel, а затем начала совмещать сольную певческую карьеру с актерской и работой сэйю (артистки озвучивания).
За свою жизнь она приняла участие в 37 кино- и телепроектах, среди которых «Фатальная ярость», «Покемон», «Навсегда мой Санта», «Девичья сила» и «Атака титанов».
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ