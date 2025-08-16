SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в день 80-летия освобождения Кореи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист исполнил знакомые каждому россиянину песни «Моя Россия» и «Встанем».

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный по псевдониму SHAMAN, выступил 16 августа на концерте в Пхеньянском дворце спорта в честь 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства. На мероприятии присутствовал глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын.

SHAMAN исполнил свои хиты, среди которых знакомые каждому россиянину «Моя Россия», «Встанем» и другие песни.

Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), патриотические песни исполнителя «заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение».

Выступившим на концерте исполнителям вручили корзины цветов. Кроме того, Ким Чен Ын лично выразил признательность российским артистам за их выступление.

«Концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Родины, послужил моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран — КНДР и РФ», — говорится в заявлении ЦТАК.

Дронов прибыл в КНДР несколько дней назад с делегацией Минкультуры, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Малышев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX