Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области

Родственники в это время находились в машине.

Отец и сын погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил соболезнования семье погибших.

Накануне ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке. В результате в одном из подъездов обрушились межэтажные плиты с четвертого по первый этаж. По данным МЧС РФ, погибли женщина, еще четыре оказавшихся под завалами человека получили ранения.

Девушку спасли из-под завалов после удара ВСУ по жилому дому в Донецке

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

