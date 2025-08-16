Малков: семьи погибших и пострадавших при ЧП в Рязанской области получат выплаты

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

Взрыв на заводе в Шиловском районе произошел 15 августа.

Семьям погибших в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области будет выплачено по 1 567 000 рублей, пострадавшие в результате ЧП получат от 313 до 627 тысяч рублей — в зависимости от причиненного вреда здоровью. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что дополнительная поддержка в размере 15 тысяч рублей может быть оказана жителям поселка Лесной. По словам Малкова, ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в населенном пункте.

Взрыв на заводе в Шиловском районе произошел 15 августа. В результате инцидента погибли 11 человек, пострадали 130.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура.

