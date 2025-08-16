Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил ректора МГИМО Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Высокая награда отмечает заслуги Анатолия Торкунова в развитии отечественного образования.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Торкунов удостоен этой высокой государственной награды за многолетнюю научно‑педагогическую деятельность и вклад в образование.
Анатолий Торкунов возглавляет МГИМО с 1992 года, он несколько раз переизбирался на пост ректора. Под его руководством университет утвердился как одно из ведущих российских высших учебных заведений, специализирующихся на международных отношениях и подготовке кадров для внешнеполитических структур.
Это уже не первое государственное признание достижений Торкунова: ранее он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, что теперь делает его полным кавалером ордена, уточняет ТАСС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX