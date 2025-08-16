Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Высокая награда отмечает заслуги Анатолия Торкунова в развитии отечественного образования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Торкунов удостоен этой высокой государственной награды за многолетнюю научно‑педагогическую деятельность и вклад в образование.

Анатолий Торкунов возглавляет МГИМО с 1992 года, он несколько раз переизбирался на пост ректора. Под его руководством университет утвердился как одно из ведущих российских высших учебных заведений, специализирующихся на международных отношениях и подготовке кадров для внешнеполитических структур.

Это уже не первое государственное признание достижений Торкунова: ранее он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, что теперь делает его полным кавалером ордена, уточняет ТАСС.

