Путин назвал откровенным разговор с Трампом: «Приближает нас к нужным решениям»

Путин назвал откровенным разговор с Трампом на Аляске

Фото, видео: Reuters/Gavriil Grigorov; 5-tv.ru

Россия смогла детально изложить свою позицию в спокойной обстановке.

Президент России Владимир Путин назвал откровенным состоявшийся на Аляске разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

«Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — сказал глава государства на совещании по итогам российско-американского саммита.

Президент отметил, что Россия и США давно напрямую не вели переговоры подобного рода на таком уровне. Москве удалось детально изложить свою позицию в спокойной обстановке.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом.

