Путин: Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине

Москва выступает за урегулирование конфликта мирными средствами.

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что РФ с уважением относится к позиции США о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

«И мы тоже этого бы хотели, хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал президент на совещании по итогам российско-американского саммита.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. Он отметил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным. Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Как отметил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, если состоится трехсторонняя встреча с участием РФ, Украины и США, то конфликт может завершиться до конца текущего года.

